Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Okan Buruk yönetiminde sezona kötü başlayan ve ilk iki maçını kazanan ancak son maçından galibiyet ile ayrılan Medipol Başakşehir rakibini yenerek sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Sivasspor ise Başakşehir deplasmanında galibiyet peşinde olacak.

Başakşehir - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

14 Eylül Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Sivasspor muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Aziz Behich, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan, Arda, Crivelli

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Yatabare

Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’ye mağlup olan Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Gençlerbirliği’ni yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 3 puanla 14. basamakta giriyor.

Süper Lig’de 1 yıl aranın ardından yeniden mücadele eden son sıradaki Gençlerbirliği’nin ise henüz puanı bulunmuyor.