Süper Lig'de 19. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor üç puan mücadelesi verecek. Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan ancak Okan Buruk yönetiminde son iki maçını kazanan Başakşehir, üç maçtır yenilmeyen Sivasspor'u mağlup ederek yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde çıkışa geçen Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Başakşehir - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertlilerin 22 puanı bulunuyor. Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Demir Grup Sivasspor da haftaya 22 puanla giriyor.

Başakşehir'de eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

İrfan Can Kahveci ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor. İrfan Can, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.