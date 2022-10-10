Başakşehir-Sivasspor maçı (CANLI)

Başakşehir, Süper Lig 'in 9. haftasında Sivasspor 'u ağırlıyor. Haftaya 17 puanla lider giren ancak rakiplerinin kazanması sonrası 5. sıraya gerileyen Emre Belözoğlu yönetimindeki namağlup Turuncu Lacivertliler, evinde kazanıp yeniden zirveye yerleşmek istiyor. Henüz galibiyeti bulunmayan, 4 puanla 18. sırada yer alan Yiğidolar ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin peşinde.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Sivasspor maçını Kadir Sağlam yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

GOL | 45+3' Sivasspor, Saba'nın penaltıdan attığı golle öne geçti.

İlk 45 dakika, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Başakşehir-Sivasspor ilk 11'ler:

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Youssouf, Epureanu, Lima, Biglia, Berkay, Deniz, Mounir, Traore, Keny

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Ulvestad, Saba, N'jie, Erdoğan, Yatabare