Başakşehir - Sivasspor (CANLI)
Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Ev sahibi 5'te 5, konuk ekip ise 5 maçlık 3 puan hasretine nokta koymak için sahaya çıkıyor. Başakşehir-Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde.
Başakşehir, Süper Lig ’in 13. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk 4 maçı kazanan Turuncu-Lacivertli ekip, üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Son 5 haftada 1 mağlubiyet, 4 beraberlik alan Yiğidolar ise galibiyet hasretine zorlu deplasmanda son vermeye çalışıyor. Başakşehir, 18 puanla haftaya 9. sırada girerken, Sivasspor 13 puanla 15. sırada yer alıyor.
MAÇ BAŞLADI
Başakşehir-Sivasspor maçında ilk 11'ler:
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Gulbrandsen, Chadli, Okaka
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Caner, Ziya, Hakan Arslan, Ulvestad, Fayçal, Pedro, Max Gradel, Kayode