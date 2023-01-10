Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, yaklaşan transfer dönemi öncesi kadrosunu kuvvetlendirme çalışmalarına başladı. İstanbul ekibi, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.



