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Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı

Başakşehir, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı.

08 Nisan 2022, Cuma 16:32 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı

Başakşehir, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı sportif faaliyetlerini ülke dışında devam ettirmek zorunda kalan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e çalışmalarını devam ettirebilmeleri için antrenman tesislerini açtığını duyurdu.

Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savaş bölgesi Ukrayna’dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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