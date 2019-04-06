Başakşehir, şampiyonluk atmosferine girdi

26. hafta maçında Kayseri’ye deplasmanda takılan Başakşehir için zorlu fikstür esas şimdi başlıyor. Abdullah Avcı’nın ekibi bu hafta Konyaspor’u ağırlayacak, ardından da sırasıyla Beşiktaş ve Rize ile oynayacak. Ancak takipçisi Galatasaray’ın 6 puan önünde bulunan Turuncu- Lacivertliler hiç stres yapmıyor.

Bu durum antrenmanlara da yansıyor. Başakşehir’in dünkü çalışmasında futbolcuların ve Abdullah hocanın neşeli hali dikkat çekerken, Avcı’yı esas mutlu eden haber sakatlardan geldi. A Milli Takıma çağrılan oyunculardan İrfan Can, Mahmut Tekdemir ve Emre Belözoğlu tamamen düzelirken, takımın 3 yıldız ismi de pazar günkü Konyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.