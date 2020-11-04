Başakşehir Şampiyonlar Ligi puan durumu | H Grubu puan durumu

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında İngiliz temsilcisi Manchester United’ı konuk etti. PSG karşısında oynadığı mükemmel oyunla büyüleyen, ancak sonuç elde edemeyen Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde yine bir dünya devini ağırladı. Şeytanın bacağını kıran temsilcimiz, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı, bir üst tur umutlarını sürdürdü. Ülke puanı ve prestij için çok ihtiyacımız olan 3 puana kavuşan Okan Buruk'un ekibi, Manchester United'a da ilk mağlubiyetini tattırdı.

Başakşehir bu galibiyetle puanını 3’e yükseltirken, gruptaki ilk yenilgisini alan Manchester United 6 puanda kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki dördüncü maçını 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacak. Grupta oynanacak diğer maçta Leipzig, PSG'yi konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi H Grubu puan durumu

1 - Manchester United / 6 puan

2 - PSG / 3 puan (1 maçı eksik)

3 - Leipzig / 3 puan (1 maçı eksik)

4 - BAŞAKŞEHİR / 3 puan

Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golü Demba Ba’dan

Turuncu-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golü Senegalli yıldız Demba Ba’dan geldi. Grupta oynadığı ilk iki maçta gol atamayan Medipol Başakşehir, üçüncü maçında şanssızlığını kırdı. Demba Ba, attığı golle adını kulüp tarihine yazdırdı. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, Avrupa kupalarında oynadığı 31. maçta 12. golünü attı. Demba Ba, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü de İngiliz ekibine attı.

Manchester United’ın ilk puan kaybı

İngiliz ekibi Manchester United, H Grubu’ndaki ilk puan kaybını İstanbul’da yaşadı. Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olan Manchester United 6 puanda kaldı. İngiliz ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain’i 2-1, ikinci maçında da sahasında Leipzig’i 5-0 yenmişti.