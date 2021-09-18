Başakşehir sahasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor

Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor’un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor ’a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ’a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, son maçında da deplasmanda Göztepe ’ye 2-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.