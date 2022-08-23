Başakşehir, Philip Keny transferini bitirdi

,Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan İstanbul ekibi, Ahmed Touba, Mounir Chouiar, Mesut Özil, Patryk Szysz, Lucas Biglia, Alper Karaman, Francis Nzaba, Eren Karaağaç ve Bertrand Traore'nin ardından Bandırmaspor'un yıldızı Philip Keny'yi transfer etti.

Süper Lig ’in kapısından dönen Bandırmaspor’da attığı 14 gol ve 7 asistle yıldızını parlatan 23 yaşındaki forvet, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolleri sonrası resmi imzalar atılacak.