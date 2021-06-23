Başakşehir, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe 'de kiralık olarak forma giyen Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u üç yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.







