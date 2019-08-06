UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçta avantajlı skoru elde etmek istiyor. Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkacak Başakşehir sahadan galibiyet ile ayrılma amacında...

Başakşehir - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, mücadelede forma giyemeyecek.



