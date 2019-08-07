Başakşehir - Olympiakos (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz ilk maçta avantajlı skoru elde etmek istiyor. Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkacak Başakşehir sahadan galibiyet ile ayrılma amacında...
MAÇ BAŞLADI...
Başakşehir - Olympiakos maçı hangi kanalda?
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi İsrail Futbol Federasyonundan hakem Orel Grinfeld yönetiyor.
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Chedjou, Vieira, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Robinho, Crivelli
Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Guilherme, Bouchalakis, Valbuena, Masouras, Podence, Guerrero