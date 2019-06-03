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Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı, imzalar bayramdan sonra

Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı, imzalar bayramdan sonra

03 Haziran 2019, Pazartesi 15:46
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Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı, imzalar bayramdan sonra

İSTANBUL, (DHA) - Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.
Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.

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