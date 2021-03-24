Başakşehir ödüllere aday

Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp; sezon başında “doğa” konseptli forma ile başlattığı çevresel sürdürülebilirlik projesi “Yeşillendiriyoruz” ile “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ve Türkiye’de ilk kez Fatih Terim Stadı’nın sahip olduğu LEED GOLD sertifikası ile “En Çevre Dostu Şirket” kategorisinde Ekoturizm Ödülleri’ne aday oldu. 725 adayın yarıştığı organizasyonun ödül töreni 19-22 Ekim’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşecek.



