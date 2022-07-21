Başakşehir - Netanya maçı iddaa oranları

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitirip UEFA Avrupa Konferans Ligi vizesi alan Başakşehir, kadrosunu büyük ölçüde korumayı başardı. Kiralık sözleşmeleri sona eren Trezeguet, Pizzi ve Salih Uçan takımlarına dönerken; Tolga Ciğerci serbest bırakıldı, Fredrik Gulbrandsen'le yeniden anlaşılamadı. Milan'dan Leo Duarte'nin tapusunu alan turuncu-lacivertli ekip; savunmaya Ahmed Touba, orta alana Lucas Biglia takviyeleri yaptı. Hücumun sol kanadına Trezeguet yerine Mounir Chouiar gelirken, sağ kanada da Patryk Szysz eklendi. Son olarak da Fenerbahçe 'yle yollarını ayıran Mesut Özil takıma katıldı ancak Mesut henüz hazır olmadığı için UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde yer almadı. TD Emre Belözoğlu yönetiminde temmuz başından bu yana 3 hazırlık maçı yaptılar, hiçbirinde gol yemediler. Hücum merkezinde Enzo Crivelli ile Stefano Okaka arasındaki tercih maç saati netleşecektir. Orta alanın güvenceli Berkay Özcan ile Mahmut Tekdemir kolay kolay bozulmaz. Yanlarına Biglia eklenir. Belözoğlu'nun kanatlarda tercih edeceği oyuncular da büyük bir merakla bekleniyor...

BAŞAKŞEHİR - NETANYA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

İsrail Ligat ha'Al'de geçen yılı dördüncü sırada tamamlayan Maccabi Netanya, tecrübeli kalecisi Dani Amos'u Maccabi Petah Tikva'ya kaptırdı. Yerini bir başka tecrübeli isim Itamar Nitzan'la doldurdu. Defansif kurgudan Zlatan Sehovic ayrıldı, Almanya'dan Florian Hartherz ve Hapoel Tel Aviv'den Raz Shlomo kadroya eklendi. Alt ligde Hapoel Kfar Saba formasıyla 20 gol katkısı (14 gol - 6 asist) veren Gil Itzhak hücum çeşitliliği yaratma adına transfer edildi. Elde zaten Partizan çıkışlı Igor Zlatanovic vardı; Itzhak'ın gelişiyle rekabet arttı. Kaptan Aviv Avraham, bir dönem Gaziantep FK forması giyen Patrick Twumasi ve gelecek vadeden stoper Omri Gandelman kadronun dikkat çeken diğer isimleri...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir, Avrupa arenasında çıktığı son 10 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. (7 mağlubiyet)

- Maccabi Netanya 13 yıl önce Ali Sami Yen'de Galatasaray 'ın konuğu olmuş, sahadan 6-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu! %54'lük kesim kadro kalitesi ve iç saha avantajıyla ilk maçta temsilcimiz Başakşehir'i galibiyete yakın görüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve ilk 90 dakikada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ

Başakşehir iyi bir kadroya sahip ve geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu yönetiminde çok başarılı işlere imza attılar. Bu yıl daha istikrarlı ve iddialı olacakları görüşündeyim. Maccabi Netanya karşısında temsilcimiz kazanacaktır. Oran yükseltmek adına MS 1 ve 1.5 üst seçeneği değerlendirilebilir. Başakşehir rakibi karşısında en az 2 gol bulacağı kanaatindeyim.