Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başakşehir bir transferi daha resmen açıkladı.

İstanbul ekibi, en son Yeni Malatyaspor forması giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor Kulübü'nde forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mesut Altan katıldı. Fransız futbolcu Mounir Chouiar'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.



