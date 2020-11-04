Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında İngiliz temsilcisi Manchester United’ı konuk edecek. Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor. İlk iki maçında PSG’yi deplasmanda 2-1, Leipzig’i de evinde 5-0 yenen Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3’er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain (PSG) averajla Leipzig’in önünde ikinci sırada bulunuyor.

Evinde 17. maçı

Turuncu-Lacivertliler, Avrupa'da evindeki 17. maçına çıkacak. Fatih Terim Stadı'ndaki 16 maçta Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul ekibi, sahasındaki maçlarda 15 gol atarken, ağlarında 16 gol gördü. Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk da Medipol Başakşehir ile Avrupa’da 15. sınavını verecek. Turuncu-Lacivertli takım, Buruk yönetimindeki 14 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi elde etti.

Başakşehir - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.55’te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.





Başakşehir - Manchester United İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Aleksic, Berkay, Edin Visca, İrfan Can, Deniz, Demba Ba

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes, Mata, Martial ve Rashford

Okan Buruk: Kazanmak için çıkacağız

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, zorlu Manchester United karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk'un açıklamalarından ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Hangi takımla oynarsanız oynayın bir şekilde rakibinizin etkili yanlarından çekiniyorsunuz. Genel olarak maçtan beklentinizin ne olduğu önemli... Bizim hedefimiz her maçı kazanmak. İlk 2 maçta bunu göstermeye çalıştık. Aslında oyun olarak üzerimize koyduğumuzu düşünüyorum."

'Çok ciddi bir rakip...'

"İnsanların bizim hakkımızda konuştukları şeyler güzel ama artık bize sonuç lazım. Başa baş oynayabileceğimizi gösterdik ama artık galibiyet lazım. United, 3 gün önce maç oynadı. Nasıl bir rotasyon yapacaklarını bilmiyoruz. Biz kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız, kazanmak için çıkacağız. Çok ciddi bir rakip var karşımızda ama elimizden geleni yapacağız."

Solskjaer: Başakşehir zor bir takım!

Başakşehir ile deplasmanda oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçını değerlendiren Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız" dedi. Solskjaer, "Kiminle oynarsak oynayalım onları yenebileceğimizi düşünüyoruz. Bize karşı olanlar ödevlerini iyi yapıyorlar" diye konuştu.

En golcü Edin Visca

Başakşehir'in Avrupa arenasındaki en golcü ismi 13 golle Edin Visca. Bosna Hersekli oyuncuyu 3’er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2’şer golle de İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip etti. Turuncu-Lacivertliler'in Avrupa'daki kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira'nın imzası var.

Başakşehir’de 4 sakat

Turuncu-Lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Azubuike kadroda yer almayacak. Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Crivelli ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir’in durumu ise bugün belli olacak.

Manchester United’da 3 eksik

İngiliz ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor. Manchester United’da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ileyeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek.