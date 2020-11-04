Başakşehir - Manchester United maç sonucu: 2 - 1

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde bir dünya devini Manchester United'ı sahasında 2-1 yendi ve tarihi bir galibiyet aldı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alan Okan Buruk'un ekibi Demba Ba ve Visca'nın golleriyle sonuca gitti ve hem ilk galibiyetini hem de ilk gollerini attı. Ülke puanına önemli katkı yapan Başakşehir, grupta iddiasını sürdürdü

Başakşehir bu sonuçla puanını 3 yaparken Manchester United 6 puanda kaldı. İki takım 24 Kasım'da Manchester'da karşılaşacak.





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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan (Dk. 87 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Ponck), Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 79 Gulbrandsen)

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka (Dk. 76 Fosu-Mensah), Tuanzebe (Dk. 46 McTominay), Maguire, Shaw, Matic, Van de Beek (Dk. 61 Pogba), Mata (Dk. 61 Cavani), Bruno Fernades, Martial, Rashford (Dk. 76 Greenwood)

Goller: Dk. 13 Demba Ba, Dk. 40 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Martial (Manchester United)

Sarı kartlar: Dk. 20 Tuanzebe (Manchester United), Dk. 89 Skrtel (Medipol Başakşehir)





Maçtan Dakikalar

2.dakikada sol kanattan Deniz Türüç ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

6.dakikada uzun pasa hareketlenen Bruno Fernandes bekletmeden vurdu top kaleye paralel gitti ve auta çıktı

9.dakikada sol çaprazda topu alan Shaw sert vurdu top yandan auta gitti

12.dakikada Edin Visca ceza sahası dışından çok sert vurdu top üstten auta gitti

GOL! 13.dakikada Demba Ba'nın golüyle Başakşehir öne geçti. Köşe vuruşu kullanan Manchester United topu kaybetti, savunmanın arkasında Demba Ba bomboş kaldı. Visca nefis bir pasla Demba Ba'yı kaçırdı, golcü oyuncu orta alanda aldığı topu sürdü ve kaleci Henderson ile karşı karşıya pozisyonda plase vuruşla golü attı





DEMBA BA'YI TUTAMIYORLAR! 19.dakikada kaleci Mert'in uzun topuna Demba Ba hareketlendi, Tuanzebe Demba Ba'yı kaçırınca arkadan çekti ve faulle atağı kesti. Hakem Massa bariz gol şansı kararı vermedi ve sarı kartını çıkarttı

21.dakikada serbest vuruşu Aleksic kullandı şutu barajdan döndü

29.dakikada Martial ceza sahası içinden vurdu top savunmamızdan döndü

İKİNCİ TEHLİKE! 32.dakikada sol kanattan Bolingoli geldi ortasına uygun durumda Aleksic kafayı vurdu top kalecide kaldı

GOL! 40.dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağından Deniz Türüç pasında Demba ba topun üzerinden atladı sağ kanattan gelen Visca düzgün vuruşla skoru 2-0 yaptı

GOL! 43.dakika sol kanattan Shaw ortaladı Martial zor pozisyonda kafayı vurdu ve köşeden golü attı

İlk yarıyı Başakşehir 2-1 üstün tamamladı

İkinci yarı başladı. Manchester United takımında devre arasında Tuanzebe çıktı yerine McTominay girdi

51.dakikada sağ kanattan Bruno Fernandes ceza sahasına girdi yerden ortaladı savunma çıkardı

MERT KURTARDI! 56.dakikada kazanılan serbest vuruşu Bruno Fernandes vurdu kaleci Mert Günok uçtu ve topu çıkardı

58.dakikada savunmadan seken topu önünde bulan İrfan Can Kahveci yayın üzerinden vurdu top yandan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 61.dakikada Mata ve Van de Beek çıktı Pogba ve Cavani girdi

72.dakikada sol kanattan gelen Shaw çaprazdan ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 76.dakikada Wan-Bissaka ve Rashford çıktı Greenwood ve Fosu-Mensah girdi

81.dakikada Başakşehir maçtaki ilk köşe vuruşunu kullandı. Deniz ile Visca paslaştı, Visca çizgiden ortaladı ama savunma topu çıkardı

SARI KART! 89.dakikada Skrtel hakemden sarı kart gördü

ÇİZGİDEN ÇIKTI! 90+2.dakika ceza sahasında oluşan karambolde Mehmet Topal'ın ters vuruşu kaleye yöneldi son anda Epureanu hamle yaptı ve kritik bir dokunuşla golü çıkardı

Maçı Başakşehir 2-1 galip bitirdi





Başakşehir - Manchester United İlk 11'leri

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Aleksic, Berkay, Edin Visca, İrfan Can, Deniz, Demba Ba

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes, Mata, Martial, Rashford