Başakşehir - Manchester United (CANLI)













Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında İngiliz temsilcisi Manchester United’ı konuk ediyor. Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor. İlk iki maçında PSG’yi deplasmanda 2-1, Leipzig’i de evinde 5-0 yenen Manchester United ise 6 puan ile lider. Medipol Başakşehir tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk gollerini ve ilk puanlarını arıyor.

Maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetiyor.





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Başakşehir - Manchester United İlk 11'leri

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Aleksic, Berkay, Edin Visca, İrfan Can, Deniz, Demba Ba

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes, Mata, Martial, Rashford





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada sol kanattan Deniz Türüç ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

6.dakikada uzun pasa hareketlenen Bruno Fernandes bekletmeden vurdu top kaleye paralel gitti ve auta çıktı

9.dakikada sol çaprazda topu alan Shaw sert vurdu top yandan auta gitti

12.dakikada Edin Visca ceza sahası dışından çok sert vurdu top üstten auta gitti

GOL! 13.dakikada Demba Ba'nın golüyle Başakşehir öne geçti. Köşe vuruşu kullanan Manchester United topu kaybetti, savunmanın arkasında Demba Ba bomboş kaldı. Visca nefis bir pasla Demba Ba'yı kaçırdı, golcü oyuncu orta alanda aldığı topu sürdü ve kaleci Henderson ile karşı karşıya pozisyonda plase vuruşla golü attı





DEMBA BA'YI TUTAMIYORLAR! 19.dakikada kaleci Mert'in uzun topuna Demba Ba hareketlendi, Tuanzebe Demba Ba'yı kaçırınca arkadan çekti ve faulle atağı kesti. Hakem Massa bariz gol şansı kararı vermedi ve sarı kartını çıkarttı

21.dakikada serbest vuruşu Aleksic kullandı şutu barajdan döndü

29.dakikada Martial ceza sahası içinden vurdu top savunmamızdan döndü

İKİNCİ TEHLİKE! 32.dakikada sol kanattan Bolingoli geldi ortasına uygun durumda Aleksic kafayı vurdu top kalecide kaldı

GOL! 40.dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağından Deniz Türüç pasında Demba ba topun üzerinden atladı sağ kanattan gelen Visca düzgün vuruşla skoru 2-0 yaptı

GOL! 43.dakika sol kanattan Shaw ortaladı Martial zor pozisyonda kafayı vurdu ve köşeden golü attı

İlk yarıyı Başakşehir 2-1 üstün tamamladı

İkinci yarı başladı. Manchester United takımında devre arasında Tuanzebe çıktı yerine McTominay girdi

51.dakikada sağ kanattan Bruno Fernandes ceza sahasına girdi yerden ortaladı savunma çıkardı

MERT KURTARDI! 56.dakikada kazanılan serbest vuruşu Bruno Fernandes vurdu kaleci Mert Günok uçtu ve topu çıkardı

58.dakikada savunmadan seken topu önünde bulan İrfan Can Kahveci yayın üzerinden vurdu top yandan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 61.dakikada Wan-Bissaka ve Van de Beek çıktı Pogba ve Cavani girdi

























Maçtan notlar

Evinde 17. maçı

Turuncu-Lacivertliler, Avrupa'da evindeki 17. maçına çıkacak. Fatih Terim Stadı'ndaki 16 maçta Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul ekibi, sahasındaki maçlarda 15 gol atarken, ağlarında 16 gol gördü. Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk da Medipol Başakşehir ile Avrupa’da 15. sınavını verecek. Turuncu-Lacivertli takım, Buruk yönetimindeki 14 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi elde etti.

Başakşehir’de 4 sakat

Turuncu-Lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Azubuike kadroda yer almayacak. Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Crivelli ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir’in durumu ise bugün belli olacak.

Manchester United’da 3 eksik

İngiliz ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor. Manchester United’da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ileyeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek.





Okan Buruk: Kazanmak için çıkacağız

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, zorlu Manchester United karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk'un açıklamalarından ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Hangi takımla oynarsanız oynayın bir şekilde rakibinizin etkili yanlarından çekiniyorsunuz. Genel olarak maçtan beklentinizin ne olduğu önemli... Bizim hedefimiz her maçı kazanmak. İlk 2 maçta bunu göstermeye çalıştık. Aslında oyun olarak üzerimize koyduğumuzu düşünüyorum."

'Çok ciddi bir rakip...'

"İnsanların bizim hakkımızda konuştukları şeyler güzel ama artık bize sonuç lazım. Başa baş oynayabileceğimizi gösterdik ama artık galibiyet lazım. United, 3 gün önce maç oynadı. Nasıl bir rotasyon yapacaklarını bilmiyoruz. Biz kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız, kazanmak için çıkacağız. Çok ciddi bir rakip var karşımızda ama elimizden geleni yapacağız."

Solskjaer: Başakşehir zor bir takım!

Başakşehir ile deplasmanda oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçını değerlendiren Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız" dedi. Solskjaer, "Kiminle oynarsak oynayalım onları yenebileceğimizi düşünüyoruz. Bize karşı olanlar ödevlerini iyi yapıyorlar" diye konuştu.

En golcü Edin Visca

Başakşehir'in Avrupa arenasındaki en golcü ismi 13 golle Edin Visca. Bosna Hersekli oyuncuyu 3’er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2’şer golle de İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip etti. Turuncu-Lacivertliler'in Avrupa'daki kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira'nın imzası var.











