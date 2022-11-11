Başakşehir maçı öncesi müjde!

Galatasaray Süper Lig 'in 13. haftasında derbi maçta Beşiktaş 'la NEF Stadı'nda karşılaştı. Sarı-Kırmızılı takım bu önemli mücadeleyi taraftarının da desteğiyle 2-1 kazanmayı bildi. Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası büyük zaferi kutladı.









5 MİLYON TL PRİM

Sarı-Kırmızılı takımda yönetim derbi galibiyeti için takıma prim sözü vermişti. Derbi zaferi sonrası soyunma odasına giden başkan Dursun Özbek bu primin 5 milyon TL olduğunu ve oyuncuların hesabına Başakşehir maçı öncesi yatacağını söyledi.





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GOMIS VE MUSLERA'DAN JEST

Primler normalde maça 11 çıkan kişiye yüzde 100, sonradan girene yüzde 70, kadroda olan oyuncuya yüzde 50 olarak dağıtılır ancak Sarı-Kırmızılı takımın iki kaptanı Muslera ve Gomis primlerin eşit olarak alt yapıdan gelen oyuncular dahil herkese dağıtılması kararı aldı. 5 milyon TL'lik prim teknik ekip ve tüm futbolculara eşit şekilde dağıtılacak.

BAŞAKŞEHİR ÖNCESİ MÜJDE

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in belirlediği 5 milyon TL'lik primin bugün futbolcuların hesabına yatırılacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı futbolcular Başakşehir maçı öncesi büyük moral bulacak.

Öte yandan, Galatasaray'da Beşiktaş galibiyetine verilen 5 milyon TL prim Başakşehir maçında da geçerli olacak.

Yakup Çınar