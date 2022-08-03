Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir’in, Konferans Ligi’nde gruplara kalma hedefi doğrultusundaki ikinci rakibi Breidablik... Turuncu-Lacivertliler, bir önceki turda Maccabi Netanya’yı 1-1 ve 1-0’lık sonuçlarla geçmişti. İzlanda’daki maçın rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Avrupa kupalarında daha önce 38 maça çıkan Başakşehir, 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz, rakibini elerse gruplar öncesi son turda Lilleström veya Royal Antwerp’le karşılaşacak. UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil dışında Başakşehir’de önemli bir eksik bulunmuyor. Emre Belözoğlu’nun, yeni transferlerde Biglia ve Mounir Chouiar’ı 11’de başlatması bekleniyor.

Breidablik-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Kopavogsvöllur Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak Breidablik-Başakşehir maçını Finlandiyalı hakem Petri Viljanen yönetecek. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Breidablik-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Breidablik: Einarsson, Muminovic, Sigurjonsson, Gunnlaugsson, Karl, Eyjolfsson, Thorhallsson, Margeirsson, Thorvaldsson, Ingvarsson, Steindorsson

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Biglia, Serdar, Aleksic, Chouiar, Okaka

Emre Belözoğlu: Takım gerekeni yapacaktır

Başakşehir’in hocası Emre Belözoğlu, Avrupa arenasında hiçbir maçın kolay geçmediğinin altını çizdi. Genç teknik adam, “Rakibimiz Konferans Ligi’nde 2 tur geçti. Zaten uzun zamandır ligleri de devam ediyor. Doğal olarak fizik olarak hazır ve ritim bulmuş birtakım. Kalitemizi sahaya yansıtıp, avantajlı skor elde etmek istiyoruz. Takım gerekeni yapacaktır. İşin ciddiyetinin farkındayız” ifadelerini kullandı.