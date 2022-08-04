Başakşehir maçı: Breidablik-Başakşehir (CANLI)

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir’in, Konferans Ligi’nde gruplara kalma hedefi doğrultusundaki ikinci rakibi Breidablik... Turuncu-Lacivertliler, bir önceki turda Maccabi Netanya’yı 1-1 ve 1-0’lık sonuçlarla geçmişti. İzlanda’daki maçın rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Avrupa kupalarında daha önce 38 maça çıkan Başakşehir, 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz, rakibini elerse gruplar öncesi son turda Lilleström veya Royal Antwerp’le karşılaşacak. UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil dışında Başakşehir’de önemli bir eksik bulunmuyor.

Kopavogsvöllur Stadyumu'nda oynanan ve TSİ 21.45'te başlayan Breidablik-Başakşehir maçını Finlandiyalı hakem Petri Viljanen yönetiyor. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.





Breidablik-Başakşehir ilk 11'ler:

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thorhallsson

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Chouiar, Okaka