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Başakşehir, Maccabi Netanya maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, müsabakanın son antrenmanını gerçekleştirdi.

20 Temmuz 2022, Çarşamba 19:58 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Maccabi Netanya maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, müsabakanın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Emre Belözoğlu idaresinde gerçekleşen idman öncesi turuncu-lacivertliler, saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra hafif tempolu koşu ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Başakşehir, idmanın basına kapalı bölümünde ise Netanya maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Başakşehir’de sakatlığı bulunan Nacer Chadli, antrenmanda yer almadı.

İHA

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