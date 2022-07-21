Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsrail’in Maccabi Netanya takımını konuk edecek. Turuncu-Lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor. Başakşehir’in yeni transferi Mesut Özil de kritik maçta forma giyemeyecek. Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail’de oynanacak.

Başakşehir-Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Maccabi Netanya maçını Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek. Karşılaşmada Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak. Bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Netanya'yı elemesi durumunda bir sonraki aşamada Breidablik - Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 4 Ağustos’ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos’ta oynanacak.

Başakşehir-Maccabi Netanya muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Youssouf, Lima, Mahmut, Biglia, Aleksic, Deniz, Serdar, Okaka

Maccabi Netanya: Amos, Konstantin, Gandelman, Shlomo, Sehovic, Enow, Karzew, Twumasi, Guiagon, Awraham, Zlatanovic







