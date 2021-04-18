Başakşehir lig tarihinde ilk kez üç büyüklerden puan alamadı
Başakşehir sahasında oynadığı Fenerbahçe maçını da puan alamadan kapattı ve lig tarihinde bir ilke imza attı. Süper Lig'e çıktığı ilk sezonundan bu yana hatta İ.B.Belediyespor döneminden beri üç büyüklere çelme takmadığı sezon yaşanmamıştı
Başakşehir sahasında oynadığı Fenerbahçe maçını da 2-1 kaybetti ve puan alamadı. Son anlarda kazanılan penaltıdan yararlanamayan Medipol Başakşehir, böylece lig tarihinde bir ilke imza attı. Süper Lig'e çıktığından bu yana hatta İ.B.Belediyespor döneminden beri ilk kez üç büyüklere çelme takmadığı sezon yaşanmış oldu.
Başakşehir'in Süper Lig'de en büyük özelliklerinden biri özellikle üç büyükler olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı başarılı sonuçlar almasıydı. Başakşehir küme düştüğü 2012-13 sezonunda bile bu takımlardan 5 puan almıştı. Geçen sezon ise şampiyon olurken 8 puan almıştı.
Başakşehir'in bu sezon üç büyüklere karşı maçları
Beşiktaş 3-2 Başakşehir, Başakşehir 2-3 Beşiktaş
Başakşehir 0-2 Galatasaray, Galatasaray 3-0 Başakşehir
Fenerbahçe 4-1 Başakşehir, Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
Başakşehir'in Süper Lig'de üç büyüklere karşı topladığı puanlar
2020-21: 0 puan
2019-20: 8 puan
2018-19: 8 puan
2017-18: 10 puan
2016-17: 13 puan
2015-16: 5 puan
2014-15: 6 puan
2012-13: 5 puan (küme düşmüştü)
2011-12: 8 puan
2010-11: 9 puan
2009-10: 5 puan
2008-09: 4 puan
2007-08: 9 puan
Tolga Kuru / Fanatik.com.tr