Başakşehir lig tarihinde ilk kez üç büyüklerden puan alamadı

Başakşehir sahasında oynadığı Fenerbahçe maçını da 2-1 kaybetti ve puan alamadı. Son anlarda kazanılan penaltıdan yararlanamayan Medipol Başakşehir, böylece lig tarihinde bir ilke imza attı. Süper Lig'e çıktığından bu yana hatta İ.B.Belediyespor döneminden beri ilk kez üç büyüklere çelme takmadığı sezon yaşanmış oldu.

Başakşehir'in Süper Lig'de en büyük özelliklerinden biri özellikle üç büyükler olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı başarılı sonuçlar almasıydı. Başakşehir küme düştüğü 2012-13 sezonunda bile bu takımlardan 5 puan almıştı. Geçen sezon ise şampiyon olurken 8 puan almıştı.





Başakşehir'in bu sezon üç büyüklere karşı maçları

Beşiktaş 3-2 Başakşehir, Başakşehir 2-3 Beşiktaş

Başakşehir 0-2 Galatasaray, Galatasaray 3-0 Başakşehir

Fenerbahçe 4-1 Başakşehir, Başakşehir 1-2 Fenerbahçe





Başakşehir'in Süper Lig'de üç büyüklere karşı topladığı puanlar

2020-21: 0 puan

2019-20: 8 puan

2018-19: 8 puan

2017-18: 10 puan

2016-17: 13 puan

2015-16: 5 puan

2014-15: 6 puan

2012-13: 5 puan (küme düşmüştü)

2011-12: 8 puan

2010-11: 9 puan

2009-10: 5 puan

2008-09: 4 puan

2007-08: 9 puan





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr