Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için kazanmak zorunda olan Başakşehir, RB Leipzig'i konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Son olarak İngiltere deplasmanında Manchester United'a 4-1 kaybeden Başakşehir, Şampiyonlar Ligi macerasına devam edebilmek için mutlaka kazanmak zorunda! Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olan Mehmet Topal ve Enzo Crivelli iyileşti. Danijel Aleksic'in de koronavirüs karantinası sona erdi. 3 oyuncu da görev verilmesi halinde forma giyebilecek duruma geldi. Edin Visca ve Deniz Türüç'le kanatlardan etkili olmaya çalışacaklar. Fredrik Gulbrandsen formda. TD Okan Buruk; "Oyuncularıma güveniyorum. Kendimize ve ülkemize yakışan şekilde elimizden gelenin en iyisini yapacağız..." dedi.

Başakşehir'i Almanya'da 2-0 yenen RB Leipzig, iç sahada PSG'yi de 2-1 devirmişti ancak deplasmanda 2'de 0 çekti. Stoperleden Lukas Klostermann ve sağ bek Benjamin Henrich sakat.Hücum alternatiflerinden Hee-chan Hwang koronavirüs karantinasında. Trabzonspor'la birlikte geçen sezon Türkiye'de harikalar yaratan Alexander Sörloth, RB Leipzig formasıyla 10 resmi maçta süre aldı fakat henüz gol sevinci yaşayamadı. TD Julian Nagelsmann'a basın toplantısında bu durum soruldu, genç teknik adam da "Türkiye sınırları içerisinde neler yapabildiğini hepimiz biliyoruz. Şu ana kadar bize golcü kimliğini gösterememiş olsa da potansiyelini farkındayız ve kısa süre içerisinden en iyisini bizlere izlettireceğine inanıyoruz..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in son 6 resmi maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- RB Leipzig deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçı kazanamadı! (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Başakşehir, Avrupa kupalarında Alman takımlarına rakip olduğu 5 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "RB Leipzig Kazanır" oldu! %52'lik kesim temsilcimiz Başakşehir karşısında Alman ekipten galibiyet bekliyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.