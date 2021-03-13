Başakşehir kupadaki Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, salonda kuvvet çalışması yapıldı.

Sahada pas ve top kapma çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Junior Fernandes’in tedavilerine devam edildi. Fredrik Gulbrandsen ile Mahmut Tekdemir ise tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.