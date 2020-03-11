Roma ve Gladbach’ın yer aldığı grubu zirvede bitirip tarihinde ilk kez Avrupa Ligi’nde son 32’ye kalmayı başaran Başakşehir, Portekiz’in köklü takımlarından Sporting Lizbon’u da elemeyi başarıp göğsümüzü kabartmıştı. Avrupa’daki tek temsilcimiz bugün yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Rakip Kopenhag...

Okan Buruk ve öğrencileri gelecek hafta Danimarka’da oynanacak rövanş öncesi galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tüm Türkiye bugün Turuncu-Lacivertliler’i destekliyor. Mücadelede Avrupa futbolunun önde gelen isimlerinden, İskoç hakem William Collum düdük çalacak.

Başakşehir - Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.55'te başlayacak. William Collum'un düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Başakşehir - Kopenhag muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Sigurdsson, Bengtsson, Fischer, Zeca, Stage, Jensen, Santos, Ndoye

Ülke puanı için...

Karşılaşma ülke puanı için de büyük önem taşıyor. Ensemizdeki Avusturya turnuvaya LASK’la devam ediyor. Bu yüzden mücadele Başakşehir kadar Türkiye’nin Avrupa futbolundaki konumu açısından da değerli. LASK, Manchester United’la eşleşti, oradan çıkması zor. Alacağımız iyi bir sonuçla; Avusturya ile aramızdaki farkı açabiliriz.

17 bin tişört ve bayrak

Müsabakanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda tam bir mill maç atmosferi olacak. Mücadeleye büyük ilgi var. 17 bin kişilik statta tüm biletler tükendi. Bütün futbolseverler için özel kırmızı tişörtler ve bayraklar hazırlandı. Ay-Yıldız’ın ön planda olacağı gecede coşku tavan yapacak.

Başkanlar bir arada

Kulüpler Birliği’nin geçen hafta yapılan aylık toplantısında Başakşehir maçı için özel bir karar alınmıştı. Buna göre 20.55’teki maçta Süper Lig’de 18 kulübün başkanı bir araya gelecek. Tribünde Başakşehir desteklenecek. Her takımın taraftarının ulaşabildiği biletler sayesinde renk ayırt etmeden temsilcimize destek verilecek.

Okan Buruk: En iyi şekilde...

Başakşehir’in hocası Okan Buruk’tan iddialı açıklamalar. İyi bir rakiple karşılaşacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi ve ekledi: “Çok iyi oy unculardan kurulu ve kompakt bir rakibe karşı oynayacağız. Kendimize güveniyoruz. Yapabileceklerimizin farkındayız. Avantajlı bir skor alarak tur için öne geçmek istiyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.”

Solbakken: Kolay olmayacak

Rakibin hocası Solbakken, derslerine iyi çalıştıklarını vurguladı . Başakşehir’in artılarını ve eksilerini iyi analiz ettiklerini vurgulayan Solbakken, “Karşımızda iyi oyunculardan oluşan, aynı zamanda çok tecrübeli bir takım var. Buradan istediğimiz sonuçla dönebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. İki taraf için de kolay bir 90 dakika olmayacak, bunu söyleyebilirim.