Başakşehir – Konyaspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde üst üste üç maçtır kazanan Başakşehir, son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor ’u 2-0 mağlup etti. Maçın genelinde topa hakim olan taraf Başakşehir rakibine pek pozisyon fırsatı vermedi. Avrupa’ya gidebilmek adına ilk dört sıradan kopmamak için yakaladıkları seriyi devam ettirmeleri gerekiyor.

Konyaspor kupada aldığı Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası toparlanmakta zorluk yaşıyor. Deplasmanda lider Trabzon’a 2-1 mağlup olan konuk ekip, evinde ağırladığı Kasımpaşa ile de 4-4 berabere kalarak zirve yarışında ağır hasarlar aldı. Üst üste alınan kötü sonuçların telafisi olarak bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyeceklerdir.

Son haftalardaki Konyaspor'un savunmasındaki sıkıntılar göz önüne alındığında iki takımın karşılıklı gol bulmasını bekleyebiliriz.