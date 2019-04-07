Milli ara öncesi çıktığı Kayseri deplasmanında çok kritik 2 puan kaybeden Başakşehir, Konyaspor maçıyla bugün lige dönüyor. Zirvede yer alan Turuncu- Lacivertliler, kazanıp şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Son 2 maçını kaybeden ve tam 7 haftadır kazanamayan Konyaspor da tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Aykut Kocaman yönetimindeki Yeşil-Beyazlılar, Başakşehir deplasmanını büyük fırsat olarak görüyor. Konyaspor kazanması halinde 4. Trabzonspor ile farkı yeniden 8’e indirecek. İki takım arasında daha önce oynanan 15 lig maçında Başakşehir 8 galibiyet alırken, Konyaspor sadece 1 kez kazandı. 6 maç berabere bitti.

Başakşehir - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Zorlu maç saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avcı'nın kozu Robinho

​Kart cezasını tamamlayan Emre Belözoğlu’nun yanı sıra sol bek Clichy iyileşti. Epureanu’nun durumu ise belirsiz. Başarılı stoper yetişmezse yerine Attamah’ın oynaması bekleniyor. Abdullah Avcı son haftalarda olduğu gibi yine forvette Robinho ile maça başlamayı düşünüyor.

Konya'da sakatlık krizi

Son 1.5 aylık periyotta eksiklerden yana çok dertli olan Konyaspor’da forvetler döndü. Jahovic ve Yatabare oynayacak durumda. Ancak Ömer Ali ve Traore gibi iki önemli kanat oyuncusu bugün sakatlıklarından dolayı yoklar. Sağ bek Skubic ve önlibero Volkan Fındıklı ise cezalı.

Başakşehir ve Konyaspor, Süper Lig’de 16. randevuda

Süper Lig’de iki takım arasında daha önce oynanan 15 maçta Başakşehir 8 galibiyet alırken, Konyaspor 1 kez kazandı. İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Başakşehir rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Konyaspor 8 gol attı. İstanbul’da oynanan 7 lig maçının 5’ini ev sahibi ekip kazandı. 2 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramazken, Konyaspor deplasmanda henüz galibiyete ulaşamadı. Bu maçlarda Başakşehir’in 15 golüne, Konyaspor 2 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Konya’da oynanan müsabakayı İstanbul ekibi, Bajic’in golüyle 1-0 kazandı. Konyaspor, Başakşehir karşısındaki tek lig galibiyetini ise 7 Ekim 2007’de Konya’da oynanan maçta 3-2’lik skorla aldı.

Maç öncesi 58 puanla lider olan Medipol Başakşehir’in 12 maçlık namağlupluk serisi bulunurken, yeşil-beyazlı takımın 7 maçlık galibiyet hasreti sürüyor.