Başakşehir - Konyaspor canlı

Geçen yılın şampiyonu Medipol Başakşehir Süper Lig'de 28. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile sahasında karşılaşıyor. Okan Buruk'un ardından teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getiren Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor. Kocaman'ın öğrencileri 9 maçtır kazanamıyor. Başakşehir Konyaspor'u yenerek kötü gidişini bu maçta sonlandırmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR CANLI

Maç başladı.

11. dakikada Başakşehir'de sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Crivelli, Ahmet Çalık'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında VAR'dan pozisyonu kontrol eden Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.

28. dakikada İttifak Holding Konyaspor’un gelişen atağında Daci’nin pasıyla topla buluşan Sekidika, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

41. dakikada İttifak Holding Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Daci, penaltı noktasına yerden sert bir top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Diomande’nin sert şutunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

45+4. dakikada Konyaspor'da Guilherme'nin sol kanattan ortasında arka direkte Skubic'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

56. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortaya altı pas üzerinde Crivelli kafa vuruşunu yaparken kaleci Eray, yakın mesafeden topu çıkarmayı başardı.

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Süper Lig | Medipol Başakşehir: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 36 Giuliano), Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic, Crivelli

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Daci

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Süper Lig’in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk eden Medipol Başakşehir’de teknik direktörü Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11’inde 2 değişikliğe gitti.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın deplasmanda golsüz berabere kaldığı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine ilk 11’de başlayan ve sakatlıkları nedeniyle bugün katoda yer alamayan Leonardo Duarte ile Fredrik Gulbrandsen’in yerine Deniz Türüç ve Ömer Ali Şahiner’i sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip Konyaspor karşısında, Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic, Crivelli 11’iyle sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir’de cezalı Rafael ile sakatlıkları bulunan Fredrik Gulbrandsen, Leonardo Duarte, Nacer Chadli, Edin Visca, Junior Caiçara ve Bolingoli kadroda yer almadı.

Kocaman ve Ömer Ali Şahiner eski takımlarına karşı sahaya çıktı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve devre arasında kadroya katılan Ömer Ali Şahiner, eski takımları İttifak Holding Konyaspor’a karşı mücadele etti.

Aykut Kocaman iki farkı dönemde 5 sezon görev aldığı yeşil-beyazlı ekipte son olarak 2019-2020 sezonunda çalışmıştı.

Ömer Ali Şahiner de 2012-2013 sezonundan bu yana yeşil-beyazlı formayı giyiyordu.

Mehmet Topal doğum gününde sahada

Medipol Başakşehir’in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, doğum gününde sahaya çıktı.

İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sahada yer alan 3 Mart 1986 doğumlu Topal, 36 yaşına girdi.

Medipol Başakşehir’den Yeşilay’a destek

Turuncu-lacivertli ekip karşılaşma öncesi seremoniye, Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşilay maskeleriyle çıktı.

İstanbul ekibi, taktıkları maskelerle Yeşilay’a destek verdi.