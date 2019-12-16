Başakşehir - Konyaspor (CANLI)

Başakşehir, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Denizli deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren Turuncu-Lacivertli takım, son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 26 puanla dördüncü sırada girdi. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’ı deplasmanda yenerek grubundan lider çıkmayı başarmış ve son 32 turuna adını yazdırmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan, bu mücadelede forma giyemiyor. Süper Lig’de son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor ise 14 puana sahip ve eksiksiz. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

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Başakşehir - Konyaspor ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Konyaspor Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic