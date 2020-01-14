Başakşehir - Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir sahasında oynayacağı ilk maçta avantajlı skorla sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Başakşehir - Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Başakşehir ile Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertliler, 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u ilk maçta 2-0, ikinci karşılaşmada ise 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Başakşehir - Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün saat 16:00'da başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Başakşehir , 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u ilk maçta 2-0, ikinci karşılaşmada ise 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.
2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırklarelispor 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 13. sırada bulunuyor.