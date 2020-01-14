Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Başakşehir ile Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertliler, 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u ilk maçta 2-0, ikinci karşılaşmada ise 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Başakşehir - Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün saat 16:00'da başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir , 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u ilk maçta 2-0, ikinci karşılaşmada ise 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırklarelispor 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 13. sırada bulunuyor.