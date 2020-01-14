Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Başakşehir ile Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertliler, 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u ilk maçta 2-0, ikinci karşılaşmada ise 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Başakşehir - Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün saat 16:00'da başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir , 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u ilk maçta 2-0, ikinci karşılaşmada ise 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı. 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırklarelispor 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 13. sırada bulunuyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında bugün sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de, Slovak stoper Martin Skrtel'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen ve Antalya kampının başında takımdan ayrı çalışan deneyimli futbolcu, son antrenmanlarda takımla çalışmalarda yer aldı.

HAZIRLIK MAÇLARI

Medipol Başakşehir, 5 Ocak'ta başladığı Antalya kampını tamamlayarak mücadele için İstanbul'a döndü.

Turuncu-lacivertli ekip, kamp boyunca iki hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmasında ise İsviçre ekibi Young Boys'u 3-1 yendi.