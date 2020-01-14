Başakşehir - Kırklareli maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Şifresiz kanalda)
Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir devre arası kampından hemen sonra ilk maçta Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un öğrencileri Kırklarelispor'u yenerek ilk maçta avantaj sağlamak istiyor. Büyük sürprize imza atarak son 16 turuna çıkan tek 2. Lig takımı olan Kırklarelispor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Peki, Başakşehir - Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Başakşehir ile Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertliler, 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u ilk maçta 2-0, ikinci karşılaşmada ise 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Başakşehir - Kırklarelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün saat 16:00'da başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Başakşehir , 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u ilk maçta 2-0, ikinci karşılaşmada ise 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı. 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırklarelispor 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 13. sırada bulunuyor.
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında bugün sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak.
Karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Medipol Başakşehir'de, Slovak stoper Martin Skrtel'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen ve Antalya kampının başında takımdan ayrı çalışan deneyimli futbolcu, son antrenmanlarda takımla çalışmalarda yer aldı.
HAZIRLIK MAÇLARI
Medipol Başakşehir, 5 Ocak'ta başladığı Antalya kampını tamamlayarak mücadele için İstanbul'a döndü.
Turuncu-lacivertli ekip, kamp boyunca iki hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmasında ise İsviçre ekibi Young Boys'u 3-1 yendi.