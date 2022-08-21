Süper Lig'de 2 maçta 4 puan toplayan Emre Belözoğlu'nun öğrenciler ile 2 maçta 3 puan toplayabilen Çağdaş Atan'ın ekibi Kayserispor karşı karşıya gelecek. Başakşehir ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.15'te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Kayserispor muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Alesic, Deniz Türüç, Mounir Chouiar, Patryk Szysz

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Bertolicci, Campanharo, Emrah, Cardoso, Gökhan, Gavranovic

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada ise Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertiler haftaya 4 puanla giriyor.

Birinci haftada Beşiktaş 'a mağlup olan, ikinci haftada ise İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.