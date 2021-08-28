Süper Lig'de 3. hafta maçında sezona kötü başlayan Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki takımda sezonun ilk galibiyetleri için sahaya çıkacak. Başakşehir bu maç öncesi tam kadro. Sarı-Kırmızılılar’da ise Fernandes, Mensah, Karimi, Campanharo ve Kemen sakat.

Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Kayserispor muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ravil, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Youssouf, Zulj, Deniz, Visca, Muhammet

Kayserispor: Lung, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Attamah, Emrah, Mane, Gökhan, İlhan

Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında da deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Yukatel Kayserispor ise ilk haftada Altay'a 3-0 mağlup olurken, ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin durumu maç günü netlik kazanacak.