Başakşehir - Kayserispor maçı canlı

Süper Lig 'de 2 maçta 4 puan toplayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ile 2 maçta 3 puan toplayabilen Çağdaş Atan'ın ekibi Kayserispor karşı karşıya geliyor. Başakşehir ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

MAÇ BAŞLADI!

22. dakikada Başakşehir, Chadli'nin attığı golle 1-0 öne geçti.





Kayserispor, Gavranovic'in sol uyluk arka kas grubundaki zorlanma nedeniyle Başakşehir maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Başakşehir - Kayserispor 11'ler

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba , Lima, Biglia, Deniz, Berkay, Aleksic, Chadli, Szysz

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi, Cardoso, Bertolacci, Emrah Başsan, Mame Thiam, Mustafa Pektemek

Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.15'te başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada ise Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertiler haftaya 4 puanla giriyor.

Birinci haftada Beşiktaş 'a mağlup olan, ikinci haftada ise İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.