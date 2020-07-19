Başakşehir - Kayserispor (CANLI)

Başakşehir - Kayserispor maçı Süper Lig'de hem şampiyonluğu hem de düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Lider Başakşehir, Kayserispor ile oynadığı maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Kayserispor için de büyük bir öneme sahip olan bu maçta sarı kırmızılılar, kazanması halinde rakiplerinin maçlarına göre düşme hattından biraz daha uzaklaşmış olacak. Kaybetmesi durumunda ise düşme olasağını artıracak.

Başakşehir - Kayserispor maçında ilk düdük çaldı.

Dakika 14'ü gösterdiğinde Crivelli ceza sahası içinde sağ köşeden penaltı noktası üzerindeki Elia'ya pasını gönderdi. Elia topu düzeltti şutunu attı top yandan auta gitti.

15.dakikada bu kez Kayserispor tehlikeli geldi. Epureanu'nun savunmada yaptığı hata sonrası topu önünde bulan Kravets, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kravets yerden uzak köşeye şutunu attı, top direğin yanından dışarı çıktı.

Dakika 19'u gösterdiğinde Demba Ba topla birlikte ceza sahası önüne kadar ilerledi. Soldaki Clichy'ye pasını gönderdi. Clichy penaltı noktası üstündeki Mahmut Tekdemir'e yerden gönderdi. Milli futbolcu şutunu attı ve Başakşehir, Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.

37.dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Edin Visca topun başına geldi. Visca şutunu attığı ancak kaleci Llung topu çıkardı.

45+1. dakikada Kayserispor'un orta sahadaki top kaybı sonrasında Başakşehir Crivelli ile tehlikeli geldi ancak Fransız futbolcu topu ayağında fazla aşarak büyük gol fırsatını değerlendiremedi.

Maçın ilk yarısı sona erdi.





BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba.

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Hasan, Aksel, Djedje, Campanharo, Henrique, Kravets.

Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...