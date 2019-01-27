Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray'ın maç eksiğiyle 3 puan önünde yer alan turuncu lacivertli takım yarın oynanacak Kasımpaşa mücadelesinden 3 puanla ayrılarak puan farkını korumak istiyor. Ligde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 11’ini kazanan, 5’inde berabere kalan ve 2’sini de yitiren Medipol Başakşehir ise 38 puanla zirvede bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan müsabakayı Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı.

﻿﻿﻿﻿﻿Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Mossoro, Visca, Arda, Robinho

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Eduok

Ligin ilk yarısına çok iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa Süper Lig'in son 5 karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi ve 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Ziraat Kupası son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek kupada çeyrek finale çıkıp moral bulan Kasımpaşa, ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 2-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor.

Süper Lig'in lideri Başakşehir ise Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra çıktığı son 16 lig mücadelesinden 10 galibiyetle ayrılırken 5 de beraberlik yaşadı.

Kasımpaşa’da en büyük eksik Diagne

Ev sahibi Medipol Başakşehir'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Süper Lig'in 2'nci yarısına Çaykur Rizespor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa'da eksik oyuncuların fazla olması teknik ekibi düşündürüyor. Ligin 20 golle gol krallığı yarışında en tepede yer alan Mbaye Diagne, takım kaptanı Veysel Sarı ve kupada kırmızı kart gören Josue Sa, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca lacivert beyazlılarda sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili'de bu maçta görev alamayacak.



