Süper Lig 'in 16. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile İstanbul derbisinde karşılaşacak. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 19 puan toplayan ve 5. sıraya yükselen Başakşehir Kasımpaşa karşısında bu çıkışını sürdürmek istiyor. 19. sırada bulunan Kasımpaşa ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı İstanbul derbisini Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 25 puan topladı ve 5. sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise 11 puanla 19. sırada yer alıyor