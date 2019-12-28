Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zirve mücadelesi veren Başakşehir Kasımpaşa'yı eli boş göndermek istiyor. Kasımpaşa ise deplasmanda kazanmak istiyor.

Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 17.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Kasımpaşa muhtemel 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Sadiku, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Thiam

Geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor’u yenerek 2 maç sonra kazanan turuncu-lacivertli takım, son 14 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 30 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir’de sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Arda Turan’ın, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig’de son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Kasımpaşa, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.