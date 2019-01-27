Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray'ın maç eksiğiyle 3 puan önünde yer alan turuncu lacivertli takım yarın oynanacak Kasımpaşa mücadelesinden 3 puanla ayrılarak puan farkını korumak istiyor. Ligde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 11’ini kazanan, 5’inde berabere kalan ve 2’sini de yitiren Medipol Başakşehir ise 38 puanla zirvede bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan müsabakayı Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı.

﻿﻿Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

28 Ocak Pazartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Serdar, Epureanu, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

Kasımpaşa: Ramazan- Popov, Sadiku, Youssef, Veigneau, Tarkan, Pavelka, Heintz (İlhan), Hajradinovic, Trezeguet, Edouk

Ligin ilk yarısına çok iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa Süper Lig'in son 5 karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi ve 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Ziraat Kupası son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek kupada çeyrek finale çıkıp moral bulan Kasımpaşa, ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 2-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor.

Süper Lig'in lideri Başakşehir ise Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra çıktığı son 16 lig mücadelesinden 10 galibiyetle ayrılırken 5 de beraberlik yaşadı.

Kasımpaşa’da 4 eksik

Lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Kasımpaşa’da Mbaye Diagne ile Josue Sa kırmızı kart, kaptan Veysel Sarı ise sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa’da uzun süreli sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili de takımdaki yerini alamayacak.



