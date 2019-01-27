Başakşehir - Kasımpaşa maç sonucu: 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yla karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Visca ve Elia’nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Arda Turan’ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Clichy, kale önündeki Visca’ya gönderdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ramazan son anda topu kornere gönderdi.

26. dakikada kazanılan korner atışını sağdan Visca kullandı. Savunma arasında yükselen Arda Turan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

30. dakikada Caiçara sağdan son çizgiyi inip arka direkteki Arda Turan’ı gördü. Göğsüyle topu kontrol eden tecrübeli futbolcunun sert şutunda Popov son anda topa ayak koydu.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda İrfan Can ceza sahası içine ortaladı. Defansın arasından iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

42. dakikada Robinho’yla verkaç yaparak son çizgiye inen Visca, çaprazdan çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0

48. dakikada Robinho’nun attığı pasla ceza sahası içine giren Caiçara yerden sert vurdu ancak kaleci Ramazan gole izin vermedi.

75. dakikada Trezeguet’nin pasıyla topla buluşan Sadiku uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Mert çok iyi uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

76. dakikada son çizgiye inen Pavelka rakibinden sıyrılıp Heintz’a pasını verdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

79. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Elia soldan bindirip ters kanattaki Visca’ya gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Ramazan yine başarılıydı.

84. dakikada Başakşehir, Kasımpaşa savunmasını az adamla yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Visca, savunmanın arkasına hareketlenen Elia’yı gördü. Bu futbolcu aşırtma bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. 2-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx

M.Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xxx, Epureanu xxx, Mahmut xxx, Clichy xxx, Emre xxx, Mossoro xxx (Napoleoni dk. 80 x), Visca xxx, Arda Turan xxx (Elia dk. 73 xxx), İrfan Can xx (Soner Aydoğdu dk. 68 xx), Robinho xxx

Yedekler: Volkan, Attamah, Demba Ba, Karim Hafes, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov x, Sadiku xx, Ben Youssef xx, Veigneau x (Özgür Çek dk. 85 ?), Pavelka xx, Tarkan x, Trezeguet x, Eduok x (Azad Toptik dk. 85 ?), Hajradinovic x (Heitnz dk. 46 xx), Koita x

Yedekler: Eray, Scuffet, Hasan Bilal, İlhan Depe, Uğurcan, Çağtay

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Visca (dk. 42), Elia (dk. 84) (M. Başakşehir)

Sarı kartlar: Visca, Epureanu (M.Başakşehir)