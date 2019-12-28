Başakşehir - Kasımpaşa (CANLI)
Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa 3 puan mücadelesi veriyor. Zirve mücadelesi veren Başakşehir Kasımpaşa'yı eli boş göndermek istiyor. Kasımpaşa ise deplasmanda kazanmak istiyor. Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Zirve mücadelesi veren Başakşehir Kasımpaşa'yı eli boş göndermek istiyor. Kasımpaşa ise deplasmanda kazanmak istiyor.
Başakşehir - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 17.30’da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Başakşehir - Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Aytaç, Veysel, Quaresma, Hajradinovic, Koita ve Mame Thiam
Geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor’u yenerek 2 maç sonra kazanan turuncu-lacivertli takım, son 14 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 30 puanla ikinci sırada girdi.
Medipol Başakşehir’de sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Arda Turan’ın, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.
Süper Lig’de son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Kasımpaşa, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.