Başakşehir - Karagümrük maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 'in 27. haftasında bugün Fatik Karagümrük'ü konuk edecek.

Ligde son 4 maçını kazanarak 46 puan 14 averaj ile 3. sırada yer alan Başakşehir, deplasmanda son 4 maçından galibiyet çıkartamayan 36 puan -8 averaj ile 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Kendi sahasında kaybetmiyor

Başakşehir 9 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 6 takımdan biri.

Ev sahibi takım evinde çıktığı son 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik aldı. Emre hocanın ekibi iç sahada en son ligin üçüncü haftası Kayresispor'a 1-0 kaybetti.

Başakşehir son lig maçında birinci forveti Okaka olmadan zorlu Konyaspor maçından 2-1 galip gelme başarısı gösterdi.

Fatih Karagümrük, son lig maçında Sivasspor 'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Orta sahaları agresif bir şekilde baskı yaptı ve Sivasspor'a boş alan bırakmadı. Ancak deplasman maçlarında, formları arzulanan futboldan biraz uzak. Deplasmanda son üç maçını kaybettiler ve bireysel hatalar yapmaya devam ederlerse rakipleri karşısında işleri iyice zorlaşır.

Mücadelede ev sahibi takım 3 puana yakın taraf.



