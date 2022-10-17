Başakşehir kaldığı yerden!

Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Başakşehir, Avrupa dönüşü alt sıralarda yer alan İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. İlk bölümde topun hakimi beklenildiği gibi ev sahibi oldu. Fakat son bölgede yapılan organizasyonların ağır kalışı nedeniyle İstanbulspor ciddi bir tehdit görmedi. Fakat ilk tehlikeli pozisyonda 26'da Deniz'in kullandığı kornerde Ndayishimiye kafayı vurdu, ağları sarstı: 1-0. Golden önce rakibini ikinci bölgede karşılayan konuk takım, golden sonra birinci bölgeye adeta hapsoldu. Rakibinin dirençsiz oyunu karşısında Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, ikinci golü aradı. İkinci devrede ise İstanbulspor pozisyonlara girmeye başladı tıpkı geçtiğimiz hafta ilk 45'i yenik kapattığı Ankaragücü maçı gibi... Fakat İstanbulspor'un baskısı kısa sürünce temposu düşük, ev sahibinin topa sahip olduğu rölanti bir maç izledik.

Değerli olan, eforsuz 3 puan!

78'de yine bir duran top organizasyonunda Ndaysihimiye, fişi çeken golü kaydetti: 2-0. Başakşehir adına Avrupa dönüşünde fazla efor sarf etmeden kazanılan bu galibiyet çok değerliydi. İstanbulspor ise varlık gösteremeden sahadan puansız ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.

90+ Mertcan Polat