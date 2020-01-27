Başakşehir, Joseph Attamah'ı sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcumuz Joseph Attamah, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük FK’ya kiralanmıştır.

Sezon başında kulübümüzde forma giyen, ardından Çaykur Rizespor’a kiralanan başarılı futbolcumuz, talimatlarca ‘iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan oyuncuların başka bir üst ligde oynamasının engellenmesi’ nedeniyle Süper Lig’den talipleri olmasına karşın sezonun ikinci yarısında bir alt ligde zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük’te forma giyecektir

Ganalı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.