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Başakşehir, ilk haftada Alanyaspor’u konuk edecek

Başakşehir, Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Alanyaspor’u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 19.15’te başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 11:24 Son Güncelleme:
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Başakşehir, ilk haftada Alanyaspor’u konuk edecek

Geçen sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli’nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanırken, İstanbul’da oynanan mücadele 0-0 tamamlanmıştı.

AA

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