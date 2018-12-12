Sene 2011... O zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Slovenya kampında Bosna Hersek ekibi Zeljenicar ile bir hazırlık maçı yapıyor. Rakipte sarışın, ufak tefek bir genç hemen dikkatleri çekiyor. Süratli, teknik, hırslı ve dinamik. Maç ilerledikçe dikkat çekmekten de öteye geçiyor. Abdullah Avcı’nın takımında sağ bekte Rızvan Şahin oynuyor, aslında pek oynuyor da denmez. Çünkü Zeljenicar’ın sol kenarında rüzgar gibi uçan çocuk öyle işler yapıyor ki Rızvan Şahin’i adeta hayattan bezdiriyor. Avcı devrede Rızvan’ı kenara almak zorunda kalıyor.

Maçtan sonra transfer

4-4 biten ve herkesin Visca’yı ağzı açık izlediği maçtan önce zaten yardımcısı hocayı uyarıyor, ‘Hocam Antalya’da izlediğimiz Boşnak çocuk bu takımda’ diye. Deneyimli hoca da hiç düşünmeden transfer için yönetime rapor veriyor ve aynı kampta Edin Visca, İstanbul ekibinin kadrosuna katılıyor. Yani geldiği günden bu yana skora katkısının yanı sıra istikrarı ve efendiliği ile taraflı tarafsız herkesin takdirini, sevgisini kazanan Visca’nın kariyerinde, Rızvan Şahin’in geçirdiği şanssız gün tek kelimeyle dönüm noktası oluyor.

‘Her şeyi yaptı’

Futbola 37 yaşında veda eden Rızvan’a ulaştık, o günü dün gibi hatırlıyor ve gülerek anlatıyor Edin Visca gibi bir yıldızın doğuşunu... Söz Rızvan’da: “Sezon başı kampı için Slovenya’daydık, sanırım ilk hazırlık maçımızdı. O gün Edin bir maçta bir kanat oyuncusunun yapabileceği her şeyi yapmıştı. İnanılmaz bir futbol oynadı, tabi ben de doğal olarak zorlandım bu performans karşısında. Maç bitti, otelde yemek yiyiyoruz. Abdullah hoca masasına çağırdı, güldü, espri yaptı Edin karşısındaki performansımla ilgili. Aradan bir iki gün geçti. Bir baktım Edin bize transfer oldu. Kısmet işte.”

‘Ayıp oluyor hocam’

Abdullah Avcı ise bu transferle ilgili anısını şöyle anlatıyor FANATİK’e: Zaten listemizde olan bir oyuncuydu. O günkü hazırlık maçındaki performansından sonra hemen aldık. Transfer gerçekleştikten sonra soyunma odasında ilk idmana hazırlanırken takıma döndüm ve ‘Arkadaşlar bu transfer için Rızvan teşekkür etmeliyiz’ dedim espri tabi ama gerçek de öyle. Güldük hep beraber. Rızvan ise ‘Ayıp oluyor hocam’ diyerek gülmeyen tek kişiydi.

Ceza nedir bilmiyor!

Edin Visca, Süper Lig’de forma giydiği 7 sezonda tam 214 maça çıktı. Bu süreçteki skora katkısı kadar dikkat çeken bir diğer istatistiği de disiplin tablosunda. Öyle ki Visca hiç kırmızı kart görmedi. Bırakın kırmızı görmeyi cezalı duruma bile düşmedi. En fazla 3’er sarıyla sezonları tamamladı.

Ondan daha iyisi yok

Süper Lig’de şu ana kadar 55 gol, 50 asisti bulunan Edin Visca, Başakşehir’in geri döndüğü 2014-2015 sezonundan itibaren bir değerlendirme yapıldığında ligin en fazla skora katkı yapan oyuncusu konumunda. 27 yaşındaki futbolcu 4 yıllık süreçte 47 gol atarken 39 da asist yaptı, Burak Yılmaz, Eto’o, Fernandao gibi yıldızları geride bıraktı.

En çok maça çıkan adam

2011’den bu yana Başakşehir forması giyen Bosnalı yıldız, geldiği günden bu yana gerçek bir istikrar abidesi oldu. Özellikle İstanbul ekibinin yeniden Süper Lig’e geri döndüğü 2014- 2015 sezonundan itibaren tüm dikkatleri üzerine çeken Visca bu süreçte Süper Lig’de en fazla maça çıkan oyuncu oldu. Visca bu süreçte Muslera’dan bile daha fazla maç oynadı, takımının 15 kez formasını giydi.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL